Comediante estreia turnê hoje com show em Campina Grande

O comediante Erickson Canuto traz hoje (7) ao palco do Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande-PB, o seu novo show “Sem Piii”, uma apresentação com duração média de 80 min, utilizando sua linguagem cômica e “sem uso de palavrões, uma opção para toda a sua família”.

Esse é o primeiro show da turnê. “Campina Grande foi a escolhida para começar por ser minha terra e com o seu povo”, disse Erickson.

Além do “Sem Piii”, hoje também será feita a gravação do seu Especial de Comédia, com mais de uma hora de stand up, com participação especial de Clistenes Wanderley.

O show tem início previsto para as 20 horas, e os ingressos custam 20 reais (inteira) e 10 reais (meia), à venda na loja @suacaneca, no Babilônia Center, ou on-line no link: https://www.sympla.com.br/erickson-canuto—show-de-comedia-sem-piii.