Começam os preparativos para viagem da elefanta Lady a santuário no Mato Grosso

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 21 de novembro de 2019 às 9:35.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), e o Santuário de Elefantes do Brasil (SEB), no Mato Grosso, deu início aos preparativos para a transferência da elefanta Lady. Ela deve seguir viagem na próxima segunda-feira (25).

A mudança acontece depois de um acordo firmado no dia 30/10, entre a administração municipal, a Justiça Federal e Ibama. Durante a audiência ficou evidenciado que o animal vivia em condições adequadas na Bica, mas que seria transferido para que fosse garantida a convivência com outros elefantes.

Lady foi doada à PMJP em 2013, depois de passar 40 anos se apresentando em circos e circular pelo país em contêineres. Ao chegar no Parque da Bica, a elefanta tinha inflamação nos olhos, provocada pelo excesso de luz de laser, além de estar abaixo do peso recomendado.

Ela foi prontamente atendida pelos biólogos e veterinários, recebendo alimentação balanceada e tratamento adequado. Ela também recebeu um recinto adequado, dentro do que prevê a legislação.

O secretário de Meio Ambiente, Abelardo Jurema Neto, destacou que a decisão para a transferência para o Santuário ocorreu depois de uma visita técnica de especialistas da Prefeitura de João Pessoa ao Santuário dos Elefantes, onde foram comprovadas todas as condições para receber Lady, que vai passar a conviver com outros animais a partir da segunda-feira (25/11).

“Ouvimos a população e especialistas na espécie até chegarmos à conclusão definitiva de que o mais adequado é garantir a possibilidade de Lady conviver com outros elefantes”, disse.

O médico veterinário Thiago Nery, da Divisão de Zoológico do Parque Arruda Câmara – Bica, e a bióloga especialista em comportamento animal, Carolina Cigerza, visitaram o Santuário e constataram que o local tem todas as condições para que Lady possa ter mais qualidade de vida. Thiago destacou ainda que o ritmo da viagem será determinado pela própria Lady.

“O deslocamento deve durar entre quatro e cinco dias, sendo acompanhado de perto por técnicos do Santuário. Mas tudo vai depender do período de adaptação do animal ao espaço onde será transportado, e essa adaptação será respeitada”, concluiu.