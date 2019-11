Começam inscrições para seleção de vagas no colégio da PM da Paraíba

O Colégio da Polícia Militar da Paraíba começa a receber, nesta segunda-feira (18), as inscrições dos interessados em concorrer a uma das 141 vagas oferecidas para o ano de 2020. As oportunidades são para a 1ª série do ensino médio integrado, 6º, 8º e 9º anos do ensino fundamental II.

A inscrição é feita de forma presencial na própria secretaria do Colégio da Polícia Militar da Paraíba, que fica na rua Maria Alves da Silva, em Mangabeira VII, na Capital. O horário de atendimento é das 8h às 11h e das 14h às 17h. Lá tem um requerimento padrão que deve ser preenchido pelo pai, mãe ou representante legal do candidato, dirigido ao diretor do colégio.

Os interessados devem ficar atentos para os documentos necessários para apresentar com o requerimento: declaração original da escola de origem, com ano que o interessado está cursando em 2019, devidamente assinada pelo gestor ou secretário escolar, apresentação do documento original e cópia de identidade do responsável legal pelo candidato e apresentação da certidão de nascimento original do candidato e a respectiva fotocópia.

As outras exigências são específicas para filhos e netos de policiais militares e podem ser conferidas no edital, disponível no diário oficial do dia 7 de novembro.

O prazo para se inscrever vai até o dia 6 de dezembro. Das 141 vagas oferecidas, 60% são destinadas aos filhos e netos de policiais militares e 40% ao público em geral.

Os inscritos participarão de um sorteio público, marcado para o dia 16 de dezembro, no auditório do Colégio da Polícia Militar, que será acompanhado pelos pais e responsáveis, representantes do Tribunal de Justiça da Paraíba, Assembleia Legislativa, Secretaria de Estado da Educação, Ministério Público Estadual, Procuradoria-Geral do Estado, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil e das Associações de classes dos policiais militares do Estado da Paraíba.

O Colégio da Polícia Militar foi fundado em 1994, sendo uma escola da rede estadual conveniada com a Polícia Militar da Paraíba, administrada por uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação. É a Polícia Militar a responsável pela gestão administrativa e pedagógica.

Atualmente, 600 alunos estudam na unidade, que oferece ensino do 6ª ano do ensino fundamental II até a 3ª série do ensino médio, que tem cursos técnicos de programação de jogos digitais e informática para internet.