Começa hoje a Festa de Nossa Senhora da Conceição em Campina Grande

Da Redação com Pascom. Publicado em 29 de novembro de 2019 às 17:22.

A Paróquia da Catedral realiza a partir desta sexta-feira (29) mais uma edição da Festa da Padroeira, que este ano traz como tema: “Maria: Templo do Senhor, refúgio da humanidade”.

Ao longo dos últimos meses, um intenso trabalho de recuperação do espaço interno da Catedral tem sido realizado tendo em vista a Festa da Imaculada.

Em ritmo acelerado, as equipes de trabalho conseguiram entregar a tempo a reconstituição do Altar Mor.

Na parte externa as tendas para as barracas já foram montadas.

A Festa começa nesta sexta-feira. Na abertura, a Missa será presidida pelo padre Aparecido Camargo, Vigário Episcopal para as Paróquias do Interior e Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Lagoa Seca.

De acordo com o Padre Luciano Guedes, pároco da Catedral, este ano mais uma vez a Paróquia realiza a 12ª edição da Campanha do Alimento.

A paróquia estará recebendo alimentos e tudo será revertido para as obras assistenciais da Catedral: o Sopão que funciona na Capela de Santa Madalena na Feira Central, também as Pastorais dos Sofredores de Rua e Pastoral do Menor.

“É fruto da nossa festa, é fruto da nossa oração partilharmos com quem precisa. Portanto, que ajudemos os irmãos mais carentes”, destacou o padre Luciano.

Confira a programação da Festa

Missa às 19h30

29/11 – Pe. Aparecido e Pe. Jorge

30/11 – Mons. Lourildo e Pe. Péricles

01/12 – Mons. Antônio e Pe. Leandro

02/12 – Pe. Sérgio e Pe. Márcio

03/12 – Dom Manoel Delson – Arcebispo Metropolitano da Paraíba

04/12 – Dom Dulcênio – Bispo Diocesano de Campina Grande

05/12 – Dom Aldemiro Sena – Bispo Diocesano de Guarabira

06/12 – Dom Francisco Sales – Bispo Diocesano de Cajazeiras

07/12 – Pe. Dagnaldo e Frei Pedro

Solenidade da Imaculada Conceição – 08/12

Missa às 07h – Pe. Luciano Guedes (Vigário Geral da Diocese e Pároco da Catedral)

Missa às 10h – Dom Genival Saraiva (Bispo Emérito de Palmares/PE)

Procissão e Missa às 16h – Dom Dulcênio Fontes de Matos

Programação Social

Após as missas serão realizados shows artísticos no tradicional pavilhão que fica no estacionamento da Catedral e tem por intuito promover o bem estar e difundir a boa música regional.

Veja a programação de cada noite:

250 anos – Atrações Artísticas

29/11 – Janine e Banda

30/11 – Sussa de Monteiro

01/12 – Fabiano Guimarães

02/12 – Gitana Pimentel

03/12 – Tony Drumond

04/12 – Luan Estilizado

05/12 – Débora Nunes

06/12 – Felipe Warley

07/12 – Anjos Dourados