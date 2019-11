Começa a edição 2019 do Natal Iluminado em Campina Grande. Veja as imagens

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, fez na noite desta sexta-feira, 29, a abertura do Projeto Natal Iluminado 2019. A solenidade, que contou com um grande público, ocorreu às margens do Açude Velho, em frente ao monumento “Os Pioneiros da Borborema”. No local, foi instalada uma árvore de Natal de 35 metros de altura.

A Caravana da Coca-Cola também participou, pelo segundo ano consecutivo, da programação. Após percorrer as ruas de Campina Grande desde o final da tarde, chegou ao local do evento, sendo calorosamente recebido pelo público.

Projeto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o Natal Iluminado tem neste ano uma programação variada, envolvendo a participação de corais, com cantatas, serenatas e recitais de grupos religiosos e de diversas entidades.

O projeto se estenderá até a festa de Réveillon, também a ser realizada em vários pontos às margens do Açude Velho.

Prestigiaram a noite inaugural do Natal Iluminado a cantora Raíssa Rodrigues (revelação de apenas nove anos), o Coral Vozes do Cícero (da Escola Municipal Cícero Correia de Menezes, do Distrito de Galante), a Orquestra Filarmônica Epitácio Pessoa e o Coral da Igreja Presbiteriana Renascer, entre muitas outras atrações.

Ampliação

Além do principal polo no Açude Velho, integrando a árvore natalina e montagens especiais na Praça José Américo, em frente ao Parque da Criança, o Natal Iluminado 2019 marca presença nas principais avenidas de Campina Grande e, este ano, contemplará a rua Maciel Pinheiro, com um teto de luz ao longo de 80 metros da via.

Além da zona urbana do município, as comunidades distritais serão contempladas com iluminação natalina, a exemplo de Galante, Catolé de Boa Vista e São José da Mata.

Acompanhando o prefeito na abertura do Natal Iluminado, os secretários Rosália Lucas (Desenvolvimento Econômico), Teles Albuquerque (Sejel), Lucas Ribeiro (Ciência e Tecnologia), Fernanda Ribeiro (Obras), Tovar Correia Lima (Planejamento), Geraldo Nobre (Sesuma), Jóia Germano (Cultura), Eva Gouveia (Semas), além dos vereadores Álvaro Farias e Sargento Neto.