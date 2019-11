Comandante faz balanço sobre policiamento no Complexo Aluízio Campos

O comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar em Campina Grande, Francimar Vieira, comentou o monitoramento policial que está sendo realizado no Complexo Aluízio Campos com o intuito de garantir segurança para a população que se mudou recentemente para o conjunto habitacional.

Ele explicou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que o policiamento vem sendo realizado no Aluízio Campos desde uma semana antes da entrega do empreendimento.

– A Polícia Militar, através da quarta companhia, responsável pela área do Aluízio Campos, vem realizando o policiamento do complexo habitacional desde dias anteriores a entrega do empreendimento. Desde a entrega nós reforçamos o policiamento no local de forma preventiva e agora neste momento existem pelo menos três viaturas de policiamento motorizado. A nossa intenção é manter essa estrutura – disse.