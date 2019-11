Comandante confirma ida da 4ª Cia de policiamento para o Aluízio Campos

O Conjunto Habitacional Aluízio Campos já conta com policiamento no local que está sendo realizado por uma viatura de radiopatrulhamento e com o reforço da Força Tática e da Força Regional.

De acordo com o coronel Francimar Vieira Lins, o 10º Batalhão da Polícia Militar em Campina Grande, já compreende a região do Aluízio Campos e, o que deve ser deslocado para o Habitacional é a sede da 4ª Companhia de Policiamento.

– A área já tem a cobertura do 10° BPM. O que foi dito na reunião, foi que, caso o município dote o local de instalações adequadas, estaremos deslocando a sede da 4ª Cia para o Aluízio Campos, que é a subunidade responsável pela área – disse.

O comandante ressaltou que, em relação à futura edificação, a Polícia Militar já ofertou um projeto arquitetônico e apontou um terreno adequado para a construção.

– Independente de ter um prédio para a PM, já estamos executando diuturnamente o policiamento no bairro com uma viatura de radiopatrulhamento e reforço de uma viatura de Forca Tática e uma viatura da Força Regional – contou.