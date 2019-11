Com vistas às eleições de 2020, PSD realiza seminário e filiações em Campina Grande

Presidente estadual do PSD, o prefeito Romero Rodrigues, abriu, na manhã desta sexta-feira, 29, o Seminário de Capacitação Dialogando com a Paraíba.

Durante o evento, realizado no auditório do Hotel Intercity, no Centro de Campina Grande, foram realizadas filiações de várias lideranças partidárias.

Antes do pronunciamento de Romero, o presidente do PSD Jovem, Vítor Ribeiro, fez a saudação ao público presente – formado por 25 vereadores, três prefeitos e um vice-prefeito, além de lideranças de Campina Grande e de outros municípios.

Na abertura do seminário, foi exibido um vídeo com uma saudação especial do presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, aos público presente.

Kassab elogiou o modelo adotado por Romero Rodrigues, para dinamizar o processo de envolvimento do partido com a sociedade na Paraíba.

Em sua fala, Romero Rodrigues destacou a importância do PSD já começar a se preparar para as eleições municipais de 2020.

Ele deixou claro que o partido no Estado replicará, em várias regiões, o seminário promovido em Campina. Também destacou o trabalho realizado pelo PSD Mulher, presidido pela secretária Eva Gouveia (Semas).

Filiações

Foi aberto um espaço na programação da manhã para as filiações de lideranças políticas.

Tiveram suas fichas abonadas por Romero Rodrigues o vereador Marcos Raia, o advogado Félix Araújo Neto (Superintendente da STTP) e o ex-vereador campinense Buchada.

Na parte da tarde, foi formalizado o ingresso do vereador Alcindor Vilarim, dos suplentes Rafael Souza (Rafafá) e Soraya Brasileiro, além da empresária Cláudia Lopes e do advogado Antônio Hermano, presidente do Ipsem.

Palestras

No rol dos palestrantes, participaram pela manhã de uma mesa redonda conduzida pelo jornalista Heron Cid, os especialistas Emanoelton Borges (pesquisa eleitoral), Marly Lúcio (jornalista), Dunga Júnior (estratégia eleitoral) e Neozemar de Souza (prestação de contas de campanha eleitoral).

Na parte da tarde, o professor Emerson Saraiva tratou do marketing digital numa campanha.