Com duração de cargo pré-estabelecida, novo secretário toma posse hoje na PMCG

Logo mais às 10h desta segunda-feira, 25, o deputado licenciado Tovar Correia Lima (PSDB) tomará posse no cargo de secretário da Pasta de Planejamento de Campina Grande, em solenidade que acontecerá no auditório do Ipsem.

Em entrevista à Rádio Campina FM, Tovar destacou que tem data para assumir e para deixar a secretaria, já que almeja disputar o cargo de prefeito de Campina Grande nas eleições do próximo ano.

– Eu, na verdade, tenho tempo de chegada e tempo de saída. Para me tornar apto a uma candidatura em Campina Grande, eu preciso, em abril, sair da secretaria. Acho importante a participação de vários candidatos, para que vocês, povo de Campina Grande, possam avaliar as ideias e comportamentos e a história desses candidatos. E eu estarei nessa luta. Começo de abril eu sairei da secretaria para tomar outros rumos – pontuou.

Tovar ainda frisou que, durante a gestão que inicia hoje na Secretaria de Planejamento, dará atenção especial ao conjunto habitacional Aluízio Campos, além de prioridade aos bairros, bem como a questão dos serviços da Cagepa na cidade.