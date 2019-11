Com divulgação de comissão do PSB, Rosas afirma: “Vamos montar um novo projeto”

O secretário-chefe do Governo, Edvaldo Rosas, em entrevista, contou sobre os próximos passos do projeto político dos que, assim como ele, decidiram migrar por novos caminhos.

É que após a crise instaurada no partido socialista, e que acarretou na própria destituição do secretário e na entrega de cargos, muitos, tem optado por seguir um novo projeto com viés de centro-esquerda.

Rosas contou que muitas são as ofertas, assim como um grande número de pessoas.

– Não é só uma pessoa, mas são várias. Trata-se de um conjunto de lideranças no Estado da Paraíba. Vamos sentar com todo mundo e que, hoje, apoia o governador e construir um novo projeto. A intenção é montar um projeto para 2020 e 2022, não só no campo nacional, mas das disputas estaduais e municipais – detalhou ele.