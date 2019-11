Colunista comenta sobre a fase do ´Lula solto´ que está começando

Antes mesmo da decisão de quinta-feira do Supremo Tribunal Federal, que empurrou o cumprimento de pena para depois do esgotamento de todos os recursos possíveis e imagináveis na legislação nacional, já pairava no ar que, num espaço de tempo curto, haveria um ´reencontro marcado´ do ex-presidente Lula com a liberdade.

A bem da verdade, a prisão era discutível desde a sua decretação, no rastro da própria condenação, cujo embasamento tem sido ao longo do tempo peremptoriamente pela defesa do petista.

A partir de agora, a realidade aponta que duas situações se robustecem com ´Lula livre´: o PT perde o meu principal ponto de convergência e mote midiático dos últimos meses, uma espécie de armistício perante a fiel fatia do eleitorado lulista.

Segundo ponto: a volta à (às vezes) perversa rotina vai submeter a novo teste a quantas andam o carisma do líder ´mitológico´ do petismo e o seu atual poder de mobilização.

De outra parte, o presidente Bolsonaro passa a ter, efetiva e ininterruptamente o contraponto de alguém que sabe – como poucos – dialogar com faixas substanciais do eleitorado.

A primeira prévia de como está o Lula que sai da prisão após 580 dias foi possível observar ontem, no seu discurso de reintrodução, em carne e osso, na cena política nacional.

Alguns trechos desse pronunciamento inicial é o que segue.

“Vocês eram o alimento da democracia que eu precisava para resistir à safadeza e à canalhice que um lado podre do estado brasileiro fez comigo e com a sociedade brasileira.

“O lado podre da justiça, o lado podre do Ministério Público, o lado podre da Polícia Federal e o lado podre da Receita Federal trabalharam para tentar criminalizar a esquerda, criminalizar o PT.

“Eu saio daqui sem ódio. Aos 74 anos meu coração só tem espaço para amor porque é o amor que vai vencer neste país.

“Eu não tenho mágoa dos policiais federais, eu não tenho mágoa dos carcereiros, eu não tenho mágoa de ninguém.

Ainda Lula: “Esse país pode ser muito melhor na hora que ele tiver um governo que não minta tanto pelo Twitter como Bolsonaro mente.”

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza no paraibaonline.com.br