Coluna Aparte comenta a decisão do Supremo que muda o início do cumprimento da pena

Na edição desta sexta-feira, o jornalista Arimatea Souza comenta na coluna Aparte a decisão do dia anterior do Supremo Tribunal Federal, que mudou o seu entendimento acerca do período no qual deve começar a ser cumprida a pena por parte de réus condenados.

O colunista aborda aspectos decorrentes dessa decisão e a reação inicial da ´força tarefa´ da Operação Lava Jato e do principal aliado do ex-presidente Lula aqui na Paraíba.

Leia a coluna na íntegra aqui:

https://paraibaonline.com.br/aparte/era-uma-vez/