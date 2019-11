Coluna Aparte: colunista dedica edição à despedida do amigo William Monteiro

Uma coluna em homenagem póstuma ao jornalista William Monteiro. Foi o que preparou para este sábado o jornalista Arimatéa Souza, responsável pela coluna Aparte, publicada no paraibaonline.

O colunista repassa retalhos de uma convivência de mais de três décadas. William Monteiro marcou (e orientou) várias gerações do jornalismo campinense.

O velório ocorre no cemitério Campo Santo Parque da Paz, no Distrito Industrial de Campina Grande. E o sepultamento está previsto para as 16h.

Leia a coluna na íntegra aqui:

https://paraibaonline.com.br/aparte/e-outono-dentro-de-mim/