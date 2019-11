Colisão entre carro e moto deixa um morto em João Pessoa

Um homem morreu na manhã deste sábado (30) após um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta, em João Pessoa.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima seguia na moto quando, em um cruzamento, o motorista do carro, sem respeitar a preferência do motociclista, passou pela sinalização de “pare” e a vítima acabou colidindo com o veículo.

O condutor do carro fugiu do local sem prestar socorro à vítima, que morreu no local.

O caso aconteceu em um cruzamento no bairro Jaguaribe. A vítima, identificada como Ednaldo Luciano Martins, de 49 anos, seguia na moto em uma ladeira da rua Estudante José Paulo Neto quando o motorista do carro, que seguia na rua Coelho Lisboa, passou pela placa de “pare” sem respeitar a preferência do motociclista, que acabou colidindo com o veículo.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente. O vídeo mostra que o motorista do carro passa direto no cruzamento, sem respeitar a sinalização de “pare” que há em uma placa localizada na pista.

Com o impacto da colisão, o corpo de Ednaldo é arremessado para o alto. Após o acidente, o motorista do carro não parou o veículo e foi embora sem prestar socorro à vítima.

O Samu chegou a ser acionado ao local pelos moradores da região, mas constatou que a vítima já estava morta.

* Com informações do G1 PB