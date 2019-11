Colégio da Polícia Militar divulga edital com 141 vagas para novos alunos

O Colégio da Polícia Militar Estudante Rebeca Cristina Alves Simões divulgou o edital do processo seletivo para alunos interessados em estudar na unidade de ensino a partir do ano de 2020.

Os detalhes estão no Diário Oficial desta quinta-feira (7). São oferecidas 141 vagas para a 1ª série do ensino médio integrado, 6º, 8º e 9º anos do ensino fundamental II.

As inscrições começam no dia 18 de novembro e são feitas na secretaria do Colégio da Polícia Militar, das 8h às 17h, com intervalo entre às 11h e 14h. Os documentos necessários estão detalhados no item 4 do edital, disponível na página 15 do Diário Oficial desta quinta-feira (7).

São oferecidas, no total, 141 vagas, sendo que 60% são destinadas aos filhos e netos de policiais militares e 40% ao público em geral. O sorteio das vagas acontece no dia 16 de dezembro, no auditório do Colégio da Polícia Militar.

O diretor do Colégio, capitão Leonardo Neves, disse que a seleção é feita por meio de sorteio público.

“É importante lembrar que a seleção das vagas é feita por meio de sorteio público. Não é por ordem de chegada e nenhum outro procedimento que acontece a seleção. Este sorteio já tem data marcada: será às 9h do dia 16 de dezembro, sendo acompanhado pelos pais e responsáveis dos inscritos, representantes do Tribunal de Justiça da Paraíba, Assembleia Legislativa, Secretaria de Estado da Educação, Ministério Público Estadual, Procuradoria-Geral do Estado, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil e das Associações de classes dos policiais militares do Estado da Paraíba”, destacou.

O Colégio da Polícia Militar foi fundado em 1994, sendo uma escola da rede estadual conveniada com a Polícia Militar da Paraíba, administrada por meio de parceria com a Secretaria de Estado da Educação.

É a Polícia Militar a responsável pela gestão administrativa e pedagógica. Atualmente, 600 alunos estudam na unidade, que oferece ensino do 6ª ano do ensino fundamental II até a 3ª série do ensino médio, com cursos técnicos de programação de jogos digitais e informática para internet.