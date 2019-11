CNN Brasil anuncia quando a programação entra no ar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A CNN Brasil confirmou nesta quarta-feira (13) que vai entrar no ar em março de 2020. O anúncio foi feito pelo jornalista Evaristo Costa em um vídeo publicado nas redes sociais no novo canal.

“Nosso lançamento será em meio às comemorações de 40 anos do maior canal de notícias do mundo, que foi fundado em 1980 nos Estados Unidos”, afirmou publicação no Instagram. A data exata, no entanto, ainda não foi informada.

Além de Evaristo, que deixou a Globo há dois anos, vários outros jornalistas de nome já estão confirmando como parte da equipe da nova emissora.

Entre eles estão também os ex-Globo William Waack, Cris Dias, Monalisa Perrone, Mari Palma e Phelipe Siani.