Cientista fala da reforma da Previdência e diz que resultados serão a longo prazo

O professor da Universidade Federal de Campina Grande e cientista político Fábio Machado comentou, durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local nesta quinta-feira (21), sobre o governo de Jair Bolsonaro.

Segundo Fábio, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem um pensamento econômico liberal e tem como objetivo aplicar no Brasil as ideias que aprendeu na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos.

– Paulo Guedes é um economista formado na Escola de Chicago, nos Estados Unidos, e significa dizer que estamos dentro de uma proposta neoliberal. Significa dizer que é menos estado e mais agentes privados tomando de conta do mundo econômico. Processos de privatização e a perspectiva de um estado mínimo está absolutamente claro. O ministro vem colocando isso para a sociedade e todos os setores – disse.

Além disso, o cientista ressaltou que a principal agenda do governo Bolsonaro foi a reforma da Previdência Social.

– A primeira grande mudança foi a proposta constitucional do regime previdenciário no Brasil. A população testemunhou esse processo de grandes debates tanto na Câmara Federal, quanto no Senado. Logo que o governo ultrapassou essa agenda já coloca em discussão mudar o serviço público brasileiro e o pacto federativo, que é outro ponto muito importante – destacou.

Por fim, ele falou que os resultados da reforma da previdência serão a longo prazo no país.

– Os resultados decorrente da reforma da Previdência não têm impacto imediato – concluiu.