Cesta básica em Campina compromete metade da renda de quem recebe salário mínimo

Está disponível no site do Procon de Campina Grande a pesquisa de preços comparativos de produtos da cesta básica, referente ao mês de novembro. O levantamento, realizado no dia 19 deste mês, em doze supermercados da cidade, aponta que neste período o preço médio da cesta complementar de alimentos foi de R$ 508,23.

O valor compromete quase 51% da renda de um trabalhador que recebe um salário mínimo mensal. Em comparação ao mês de outubro, o valor apresentou uma pequena redução, de 0,39%.

De acordo com o levantamento referente à novembro, o menor valor da cesta básica regional encontrado foi R$ 462,69. Já o maior, R$ 588,22.

“O consumidor que pesquisar pode ter uma economia de até R$ 125,53 comprando no supermercado com o melhor preço. E mesmo fazendo uma boa pesquisa, o consumidor deve ficar atento às especificações contidas na embalagem, como prazo de validade, composição e peso líquido do produto antes de se decidir pela compra”, orientou Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon Municipal.

Confira a lista completa de produtos pesquisados no site https://procon.campinagrande.pb.gov.br/.