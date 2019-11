Cesta básica de outubro cai 2,97% em João Pessoa

A cesta básica na cidade de João Pessoa caiu 2,97% no mês de outubro, ficando os acumulados no ano em 0,39% e em 12 meses 3,16%. No mesmo período do ano anterior, a cesta básica custava R$ 343,35, com uma variação mensal de 0,74% e os acumulados eram de 5,68% no ano e 7,62% em 12 meses.

As informações são da Secretaria de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão (Seplag), através da Diplan e sua Gerência Executiva de Desenvolvimento Municipal e Regional.

Essa queda no preço da cesta básica no mês de outubro resultou das quedas de preços médios registrados nos produtos: feijão (21,27%), frutas: banana e laranja (15,26%), arroz (8,96%), legumes: abóbora, beterraba, batata-inglesa, cenoura e tomate (6,13%), leite pasteurizado (1,08%), raízes: inhame, batata-doce e macaxeira (0,98%) e farinha de mandioca (0,42%). Por outro lado, foram verificados aumentos de preços nos produtos: óleo de soja (6,33%), açúcar (5,33%), café moído (3,85%), margarina (3,35%), pão francês (2,94%) e carnes (2,79%).

A ração essencial mínima (cesta básica), definida pelo Decreto-Lei nº. 399, de 30.04.1938, que estabelece treze produtos alimentares básicos (arroz, feijão, carnes, farinha de mandioca, café, pão, leite, açúcar, margarina, óleo de soja, legumes, frutas e raízes) e suas respectivas quantidades, passou a representar aproximadamente 35,49% do salário mínimo.

O custo total da cesta básica caiu para R$ 354,22 em outubro, quando em setembro era R$ 365,06. Um trabalhador que em outubro ganhou um salário mínimo de R$ 998,00 precisou trabalhar o equivalente a78 horas e 11 minutos para adquirir sua alimentação individual. Uma família composta por quatro pessoas teria que dispor de R$ 1.416,88 para adquirir sua alimentação básica.

GASTO MENSAL E HORAS DE TRABALHO NECESSÁRIAS Á AQUISIÇÃO DA CESTA BÁSICA

Outubro /2019

PRODUTOS QUANTIDADE PREÇO(R$) GASTO MÉDIO MENSAL TEMPO Arroz 3,6 kg 3,05 10,98 2h 25min. Feijão 4,5 kg 5,33 23,99 5h 18 min. Carnes 4,5 kg 21,76 97,92 21h 37min. Farinha de Mandioca 3,0 kg 4,78 14,34 3h 10min. Café Moído 0,3 kg 18,36 5,51 1h 13min. Pão Francês 60 und 1,05 63,00 13 h 55 min. Leite Pasteurizado 6,0 l 3,65 21,90 4h 50min. Açúcar 3,0 kg 3,56 10,68 2 h 22 min. Óleo de Soja 0,750 l 4,20 3,15 42 min. Margarina 750 g 2,16 6,48 1h 26min. Legumes 12,0 kg 3,37 40,44 8 h 56 min. Frutas 7,5 dz. 4,22 31,65 6 h 59min. Raízes 6,0 kg 4,03 24,18 5 h 20 min. TOTAL 354,22 78h 11min.

Fonte: Gerência Executiva de Desenvolvimento Municipal e Regional – SEPLAG – PB.