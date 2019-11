Centro Cultural Parque Casa da Pólvora recebe banda brasiliense neste domingo

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 17 de novembro de 2019 às 7:44.

O som instrumental do Quinteto “Satanique Samba Trio” será a atração deste domingo (17), a partir das 16h30, no Centro Cultural Parque Casa da Pólvora, no Centro Histórico da Capital.

O quinteto faz um som que mistura samba, jazz, fusion e outras tantas experimentações. O evento, que faz parte do AnimaCentro, é promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da sua Fundação Cultural (Funjope).

A banda brasiliense surgiu em 2002 com o intuito de desmontar e recriar o samba, a bossa nova, choro, frevo, bumba meu boi, baião e rock. Após outras formações, o quinteto é composto por: Munha da 7 (baixo elétrico e composições), Jota Dale (cavaco e escaleta), Lupa Marques (bateria), Lucas Sombrio Muniz (clarone e sanfona), Ely Janoville (violão), com participação especial de RC Ballerini (viola caipira).

No repertório deste show, segundo RC Ballerini, serão apresentadas nove músicas, todas de autoria do baixista Munha da 7. No set list estão músicas como Suite Xenossamba #4 (Opus 1 e 10), Suite Maisbad Parte 1, Asmathor, Suite Maisbad Parte 2, Algures, Suite Maisbad Parte 3, Crawling Things, Podhead ET e Soleris End.

AnimaCentro – Quinteto “Satanique Samba Trio” e as atrações que se apresentam no Centro Cultural Parque Casa da Pólvora é uma realização da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio do projeto AnimaCentro e Fundação Cultural (Funjope).

O projeto foi lançado em 2017 pelo prefeito Luciano Cartaxo e acontece nas terças, sextas, aos sábados e domingos oferecendo programação gratuita, aberta ao público de todas as idades, com espetáculos de dança, teatro, música e exposições em vários pontos do Centro. O objetivo da iniciativa é valorizar os espaços históricos revitalizados pela atual gestão.

Serviço:

Pólvora Cultural

Atração: Quinteto “Satanique Samba Trio”

Domingo (17)

Hora: a partir das 16h30

Local: Centro Cultural Parque Casa da Pólvora – Centro Histórico

Classificação indicativa: 16 anos

Entrada gratuita