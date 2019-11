Cássio revela se pretende colocar nome à disposição para prefeito de CG

O ex senador Cássio Cunha Lima comentou sobre a demonstração de apreço por parte da população de Campina Grande, durante a entrega das casas do Complexo Aluízio Campos ocorrida nessa segunda-feira, 11, e classificou como “inesquecível” o momento vivido.

Ele destacou que sentiu a generosidade do povo campinense e pôde perceber que valeu a pena o seu tempo de atuação na política.

– Claro que essa manifestação tão calorosa, tão comovente, alegra muito. Eu não faço uma associação política direta, imediata. O que fica é essa manifestação de carinho e de apreço. Com ou sem mandato, vou continuar trabalhando por Campina, pela Paraíba. Não há como não se emocionar, pois foi muito espontâneo. É um momento que eu guardarei pelo resto da minha vida. Foi muito forte e muito intenso – disse.

Ao ser questionado se possui pretensão de disputar a Prefeitura Municipal de Campina Grande em 2020, Cássio respondeu que não sente saudade da política e que está vivendo outro momento de sua vida, morando em Brasília.

Ele citou, em entrevista à Rádio Panorâmica FM, que o processo sucessório em Campina Grande será comandado pelo prefeito Romero Rodrigues (PSD) e o seu nome está sendo lembrando, bem como o de muitos agentes políticos dentro do campo da situação.

– A coordenação desse processo cabe ao prefeito Romero. São vários pré-candidatos com nomes expostos. Não sei mais se é o meu tempo de disputar eleição para prefeito. Já fui prefeito três vezes e tem gente mais jovem que eu, com mais vigor. Não sinto muita falta da política. A política não dá saudade, o que faz falta são as pessoas, o calor humano. Vamos dar tempo ao tempo – disse.