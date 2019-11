Cássio reaparece na cena política e recebe elogios de Bolsonaro

Afastado da vida pública desde as eleições de 2018, o ex-senador Cássio Cunha Lima (PSDB) chegou de surpresa na solenidade de entrega das casas e apartamentos do Complexo Habitacional Aluízio Campos, ocorrida no final da manhã desta segunda-feira, 11.

Ovacionado pela população presente no evento, Cássio esteve, entre outras autoridades, no palanque junto com o presidente da República Jair Bolsonaro (PSL), e o prefeito de Campina Grande Romero Rodrigues (PSD).

O ex-senador, inclusive, recebeu vários elogios de Bolsonaro, durante o discurso do presidente na solenidade, onde ele destacou a força de Cássio não só na cidade, mas no Brasil.

“Não existe momento maior, e de satisfação para um político, de ser recebido pelo seu povo. Nós todos chegamos um pouquinho mais cedo, mas tem um cara que chegou exatamente agora, que é Cássio Cunha Lima. Ela chegou, modestamente, e queria ficar na segunda fileira. Eu disse que não! Fique na primeira fileira e, se não tiver vaga, fique na minha cadeira. A maneira como ele foi recebido por vocês… Me desculpem, mas ele não é mais patrimônio de Campina Grande. Ele não é mais patrimônio do Nordeste, é patrimônio do Brasil. E, pelo que vi dele neste dia, ele tem mais 40 anos para trabalhar por nós. Deus lhe deu vida longa”, disse Bolsonaro.