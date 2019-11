Casal é preso com 1 kg de substância semelhante a cocaína na Paraíba

Na tarde dessa terça-feira, 19, um casal, que trafegava em uma caminhonete, foi abordado no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) da cidade de Santa Terezinha, na BR-230, região de Campina Grande, no Agreste da Paraíba. Na abordagem, cerca de 1 kg de uma substância semelhante a cocaína foi encontrada no porta-luvas do veículo.

De acordo com informações veiculadas na Rádio Correio FM, após serem presos, inicialmente ambos negaram ter conhecimento sobre a droga. No entanto, ao chegar na Central de Polícia da Rainha da Borborema, o homem confirmou que estava fazendo o transporte da droga e afirmou ainda que a mulher não tinha conhecimento.