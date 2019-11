Casa do Papai Noel pode ser visitada neste domingo no Parque da Lagoa

A Casa de Papai Noel, montada no Parque da Lagoa, no Centro da Capital, está aberta para visitação de crianças e adultos a partir das 17h deste domingo (17).

A atração natalina, que integra a programação do AnimaCentro e de final de ano da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), foi pensada para proporcionar lazer gratuito às famílias que desejam encontrar o Papai Noel.

Construída pela Marcenaria Escola da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), a Casa de Papai Noel, que preserva a magia, encanto e brilho natalino, contará com a presença do Bom Velhinho, todos os domingos, sempre das 17h às 19h.

Parque da Lagoa – Cartão-postal de João Pessoa, o Parque da Lagoa oferece lazer e segurança à população da cidade e aos turistas que visitam a Capital paraibana.

São 35 mil metros quadrados de passeios pavimentados e ligados às quatro entradas do Parque, que tem segurança 24 horas. O local conta com 12 praças, ciclovia, pista de cooper, pista de skate com padrão internacional, área para esportes radicais, com slackline, parede de escalada e um deck disponível gratuitamente para festas e eventos.