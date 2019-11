Casa do Papai Noel encanta frequentadores do Parque da Lagoa

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 16 de novembro de 2019 às 8:18.

A magia e o brilho do Natal encantaram os frequentadores do Parque da Lagoa, no Centro da Capital, na noite desta sexta-feira (15), com a inauguração da Casa de Papai Noel, que está aberta para visitação gratuita de crianças e adultos.

A casa, construída pela Marcenaria Escola da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), contará com a presença do Papai Noel, todos os domingos, das 17h às 19h.

A coordenadora do projeto AnimaCentro, Pricila Camboim, disse que a visita do Papai Noel era esperada por várias crianças e destacou o trabalho da Prefeitura em proporcionar lazer gratuito para as famílias.

“A gestão do prefeito Luciano Cartaxo segue investindo em oferecer entretenimento gratuito de qualidade para população. Toda programação foi pensada nas crianças, que desejam encontrar o Papai Noel. A Prefeitura quer preservar a magia do Natal para as famílias”, completou Pricila.

Maria da Conceição, dona de casa de 58 anos, fez questão de trazer as netas para conhecer de perto a Casa do Papai Noel e ver a iluminação da Lagoa.

“Domingo eu vou realizar um sonho de infância. Vou ver Papai Noel. Esse momento é único e encantador, pois tudo é brilho, tudo é muito lindo. Eu e minha família estamos emocionadas”.

O morador do bairro do Geisel, Lúcio da Costa, contou que sempre visita o Parque da Lagoa com a família.

“Eu sempre venho aqui e fico caminhando com minha família. Mas hoje foi diferente, essa iluminação é linda demais. Meu celular descarregou de tanta foto que eu tirei. Tem coisa melhor que ter tudo isso de graça?”, perguntou.

Parque da Lagoa – Cartão-postal de João Pessoa, o Parque da Lagoaoferece lazer e segurança à população da cidade e aos turistas que visitam a Capital paraibana. São 35 mil metros quadrados de passeios pavimentados e ligados às quatro entradas do Parque, que tem segurança 24 horas.

O local conta com 12 praças, ciclovia, pista de cooper, pista de skate com padrão internacional, área para esportes radicais, com slackline, parede de escalada e um deck disponível gratuitamente para festas e eventos.