Cartunista paraibano participa em Miami de exposição especial em homenagem a cantora

O cartunista Fred Ozanan integra o grupo de 45 renomados cartunistas de vários países que participam de uma exposição especial de caricaturas em homenagem a cantora Amy Winehouse, no Miami DadeCollege, West Campus, na Flórida, Estados Unidos.

A iniciativa da mostra partiu da Associação dos Cartunistas do Brasil com uma exposição em São Paulo, cujo objetivo foi promover a apreciação do humor gráfico através da arte da caricatura, cuja repercussão despertou o interesse do Miami DadeCollege que selecionou 45 trabalhos para um evento nos Estados Unidos e, de maneira inovadora, utiliza a sátira, o traço e o bom humor dos artistas para alertar as novas gerações sobre o perigo do abuso de álcool e drogas.

A exposição será aberta no dia 15 de Novembro de 2019, no edifício central do Miami DadeCollege, West Campus e publicada mundialmente através da internet.

Em entrevista concedida à Rádio Caturité FM, nesta quarta-feira, 06, o cartunista paraibano, que atua na área a mais de 20 anos, falou sobre reconhecimento internacional das suas obras.

– É um reconhecimento que vem em escala internacional, tudo começou com uma exposição em São Paulo, em homenagem a Amy Winehouse, e essa exposição tem muita importância na escala mundial, e culminou numa seleção de 45 caricaturas, dentre elas uma minha, que agora estão expostas em universidade em Miami – agradeceu.