Os paraibanos Andrea Azevedo e Cidoval Morais, pesquisadores brasileiros fizeram nesta quarta-feira uma exposição sobre o tema ´Carros-Pipa: de paliativo a política permanente e negócio no Sertão semiárido´, abordando as políticas de distribuição de água, por meio dos carros-pipa, e os seus impactos no contexto das mudanças climáticas no Semiárido. A atividade será moderada por Irina Velicu (CES).

A ideia é olhar para os carros-pipa, primeiro, como expressão das contradições do modelo de gestão/governança das águas, especialmente no semiárido nordestino.

Nesse contexto, é preciso resgatar que as políticas de distribuição de água contemporâneas guardam semelhanças, na essência, com as implementadas antes da Lei das Águas, embora aparentem rupturas.

Os carros-pipa assumem, assim, de um lado, a condição de moeda de troca política, particularmente nas escalas locais/municipais; e de outro, estabelecem-se como um grande e lucrativo negócio, que movimenta quantias significativas, com a ‘anuência’ do Estado.

Será um momento para conversar e discutir sobre as mudanças e variabilidades climáticas, as políticas públicas e a gestão racional das águas.

Essa atividade faz parte do Projeto de Pesquisa de Pós-doutoramento de Andrea Azevêdo (foto) – ´Os desafios da gestão dos recursos hídricos e a experiência brasileira no contexto internacional´, orientado no CES por Paula Duarte Lopes.