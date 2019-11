Caravanas com empresários do setor automotivo participam da Expomotor Paraíba

Pelo menos 145 empresários do setor automotivo da Paraíba, entre donos e colaboradores de oficinas, pintores, caldeireiros e donos de lojas de autopeças, reunidos em caravanas, participaram, nesse sábado (9), das atividades da Expomotor Paraíba.

O evento, considerado o maior do setor automotivo do Nordeste, é realizado pelo Sebrae Paraíba e segue com programação de palestras, oficinas e exposições até este domingo (10).

Uma caravana com cerca de 65 profissionais dos segmentos de autopeças, carro e moto que atuam na região do Brejo paraibano veio conferir, de perto, as tendências e novas tecnologias do setor trazidas pelo evento. De acordo com o presidente do Grupo de Lojas e Oficinas Mecânicas de Guarabira, Willame Teixeira, a Expomotor Paraíba já é um marco divisor na história do estado.

“Ainda somos muito carentes de informação tecnológica no campo automotivo, uma vez que está acontecendo um desenvolvimento muito rápido e nossa maior preocupação é tornar essa tecnologia viável para nossa região. A Expomotor está proporcionando esse conhecimento, além de maior interação entre os profissionais do Nordeste e do Sul do país”, destacou.

O grupo integra o Núcleo de Oficinas da agência do Sebrae em Guarabira.

Outra caravana que veio participar das palestras ofertadas durante a Expomotor Paraíba foi montada pela Associação dos Mecânicos de Mamanguape. Com uma média de 200 oficinas agregadas, o grupo já atua na região há 21 anos.

De acordo com o representante da associação, Alexsandro Ferreira, pelo menos 80 profissionais dedicaram o sábado ao conhecimento proporcionado pelo evento. “Viemos com o intuito de conhecer as novidades e aprender cada vez mais sobre as tendências do setor. Mesmo sendo o primeiro evento desse tipo aqui no estado, está bem organizado e com uma boa estrutura”, avaliou.

Para a gerente regional do Sebrae em Guarabira, Jacy Viana, a Expomotor Paraíba representa uma oportunidade para os empresários do setor automotivo que atuam no estado terem acesso, por meio de capacitações, às principais tendências e novas tecnologias em uso em todo o país sem precisar se deslocar aos grandes centros.

“É um evento que veio para ficar e que, certamente, irá se consolidar pela importância do setor, pelas empresas que estão expondo e pela oportunidade de agregar conhecimento, tendências e tecnologias em um só lugar, aproximando a teoria da prática para os profissionais paraibanos”, salientou.

Caminhão inteligente – Uma das novidades da Expomotor Paraíba é a nova versão do Actros, um caminhão inteligente lançado em outubro deste ano pela Mercedes Benz. Considerado semiautônomo, o veículo foi criado e desenvolvido por brasileiros após a campanha “A voz das estradas”, na qual caminhoneiros comentaram sobre qual seria o caminhão ideal.

O foco do veículo é a segurança, contando com um sistema de frenagem que permite, caso o condutor tenha um mal súbito ao volante, parar o caminhão sozinho, além de emitir sinais sonoros para acordar o motorista.

De acordo com Fábio Santos, gerente de marketing e comunicação das Concessionárias Unidas, o veículo é completamente controlado por um painel eletrônico de touchscreen, que também pode ser acionado pelo volante.

“Também trouxemos a nova sprinter, que tem painel diferenciado e mais tecnologias para os condutores. Priorizamos trazer nossas principais novidades para a Expomotor”, destacou. Um dos caminhões expostos, o Atego, foi entregue, simbolicamente, ao dono da Cremosinn, que o comprou com o objetivo de expandir seus negócios para outros estados da região.