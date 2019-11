Capital paraibana ganha novo centro cultural, de esporte, lazer e assistência social

Um espaço permanente para o conhecimento, apresentações artísticas, culturais, promoção da vida saudável, esporte, lazer e assistência social. Assim é o Centro Cultural Jackson do Pandeiro, o novo equipamento multiuso que o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, entregou, na manhã desta segunda-feira (18), no Vale das Palmeiras, no Cristo.

A capital do Nordeste com a melhor qualidade de vida, reconhecida como Cidade Criativa da Unesco, amplia e descentraliza, ainda mais, os polos de entretenimento e de lazer, dentro do maior programa de praças e parques, com este novo complexo que homenageia o centenário do cantor e instrumentista paraibano.

“João Pessoa tem se caracterizado nestes últimos anos pela ampliação das áreas de lazer por todas as regiões. Hoje o pessoense tem mais orgulho e prazer de viver a cidade, de sair de suas casas e frequentar os espaços públicos. O Centro Cultural e Esportivo Jackson do Pandeiro é mais um espaço onde, permanentemente, a população será estimulada a participar de diversas atividades, promovendo o bem-estar e democratizando o acesso ao lazer, à vida saudável, ao esporte e à cultura”, afirmou Luciano Cartaxo.

O Centro Cultural Jackson do Pandeiro é dotado de um ginásio poliesportivo, sala multimídia para atividades educacionais, biblioteca, uma praça e um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Seguindo o padrão das outras 54 praças já entregues pela atual gestão, a praça que integra o Centro Cultural conta com playground, Academia da Terceira Idade (ATI), mesas de jogos, áreas de convivência e caminhada, uma pista de skate e o ginásio, onde serão oferecidas escolinhas de vôlei e futsal.

No bloco que compreende a biblioteca e salas multimídia, recepção e cine-teatro, uma parceria entre as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes), Educação (Sedec), Ciência e Tecnologia (Secitec), além da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), poderá oferecer oficinas, cursos, atividades de musicalização para crianças, jovens e adultos, e diversas outras atividades educativas e culturais.

O novo equipamento foi construído na comunidade Vale das Palmeiras, onde a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) já entregou, em 2013, um residencial com 856 apartamentos para oferecer moradia digna e de qualidade para mais de 3 mil pessoas. Além destes moradores, o Centro Cultural e Esportivo Jackson do Pandeiro vai beneficiar toda a população do Cristo e regiões vizinhas que poderão acessar vários serviços neste espaço.

O CRAS instalado no Centro Cultural é a porta de entrada para todos os serviços de Assistência Social oferecidos pela PMJP. Através dele, a população carente passa a ter acesso ao cadastramento e acompanhamento em programas de transferência de renda, e demais serviços como a prevenção da ruptura de vínculos familiares e comunitários, a promoção de ganhos sociais e materiais das famílias e toda a assistência social básica da Sedes.