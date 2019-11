Cantor campinense fala sobre programação d’O Maior São João do Mundo 2020

Na noite dessa quarta-feira, 27, aconteceu a festa de lançamento d’O Maior São João do Mundo, em que foram confirmadas as 30 principais atrações do evento.

Em entrevista veiculada pela rádio Cariri FM, o cantor campinense Biliu de Campina, que também foi confirmado na programação, falou sobre o convite e sobre a nova estrutura do maior evento de Campina Grande.

– A grandeza da festa faz com que a gente tenha outros compromissos para assumir ao levantar a bandeira do forró verdadeiro, um forró que não precisa de adjetivos. E a dimensão da festa é o que faz que tenha o desencontro de agendas, mas tudo bem – disse.

O cantor ainda falou sobre a programação que, mais uma vez, traz grandes nomes da música, dos mais variados ritmos.

– Eu estou aqui representando dois ou três “hectares” de forró. Sou vinculado à tradição, e o forró de verdade é esse, que não precisa disso que estão fazendo. Forró é o forró de Gonzaga, o forró genuíno e campinense – ponderou.

Além de Biliu, outros representantes do “forró tradicional” foram confirmados, entre eles, Santanna, e os paraibanos Elba Ramalho e Flávio José.