Cantata Natalina no Seminário Diocesano de Campina Grande. Veja as imagens

Com a proximidade do tempo do Natal é comum os acontecimentos em torno dos festivais de música.

As cantatas e os concertos natalinos abrilhantam esta época do ano, tal como na noite dessa quinta-feira (28), onde se deu no Seminário Diocesano São João Maria Vianney, em Campina Grande, uma Cantata Natalina com apresentações de corais.

O enredo de uma noite de som, luzes e cores, fez da capela do Seminário o cenário tradicional para Cantata que foi dirigida pelo Professor Francisco Alexandre.

Vários corais abrilhantaram a noite, com destaque para a primeira apresentação do Coral São João Maria Vianney, composto pelos seminaristas do Curso Propedêutico e Filosofia.

Os seminaristas que participam do Coral assistem aulas de música durante todo o ano e preparam-se também para tal expressão artística.

A Cantata de Natal expressou de forma lírica os acontecimentos do Natal do Senhor, desde a anunciação do anjo até a adoração dos Reis Magos.

Apresentaram-se ainda os grupos teatrais do Colégio Lourdinas e os corais Anima Christi (Paróquia do Alto Branco), Nossa Senhora da Guia (Paróquia de Queimadas) e Unifacisa.

Veja imagens no início do evento:

https://diocesecg.org/wp-content/uploads/sites/70/2019/11/WhatsApp-Video-2019-11-29-at-01.49.31.mp4?_=1