Candidatos convocados iniciam a pré-matrícula para a nova turma de soldados da PMPB

Os candidatos que foram convocados para a nova turma de soldados da Polícia Militar começaram a fazer a pré-matrícula, nesta segunda-feira (18). Na ocasião, eles devem apresentar os documentos exigidos no edital do concurso, a exemplo do atestado de bons antecedentes e certidão criminal.

A apresentação vai até a próxima quarta-feira (20), com os convocados de todo o Estado comparecendo ao Centro de Educação da Polícia Militar, em João Pessoa, conforme numeração e horário divulgados no Diário Oficial do dia 6 de novembro.

A manhã desta segunda-feira (18) começou com a apresentação da documentação de todas candidatas do sexo feminino e dos candidatos do número 1 ao 72 do sexo masculino, convocados para o Comando do Policiamento Regional Metropolitano (CPRM). À tarde, a partir das 14h, a apresentação continua para os candidatos do número 73 a 154, também do CPRM.

Na terça-feira (19), é a vez dos candidatos convocados para o Comando do Policiamento Regional I e na quarta-feira (20) os do Comando do Policiamento Regional I, também divididos por turno, conforme ordem de classificação.

Quem, porventura, ainda tenha dúvida da documentação que deve ser apresentada, deve conferir o item 15.2 do edital do concurso.

Após o período de pré-matrícula, os candidatos devem acompanhar o site da Polícia Militar (www.pm.pb.gov.br) para a publicação da homologação da pré-matrícula

Os candidatos que tiverem a pré-matrícula homologada serão convocados para a aula inaugural, que será realizada no começo de dezembro, quando tem início o curso de formação.

Nas primeiras duas semanas, será promovido um período de adaptação, com os novos alunos soldados de todo o Estado reunidos no Centro de Educação da PM, quando será apresentado o cronograma do curso que vai prepará-los para atuarem dentro do programa Paraíba Unida pela Paz.