Câncer de próstata: Saiba os principais sintomas desta doença

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de prevenir o câncer de próstata é realizado no mês de novembro no Brasil a Campanha Novembro Azul.

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local nesta terça-feira (5), o médico clinico geral, Darlan Nóbrega, ressaltou que 28% dos cânceres está relacionado ao câncer de próstata.

– O câncer de próstata é a segunda maior causa de câncer no gênero masculino. Por isso, que essa importância do Novembro Azul que vem justamente abordar essa conscientização para o sexo masculino. No ano de 2018, foram estimados 68 mil casos novos de câncer de próstata. Mais ou menos dos cânceres 28% está relacionado ao câncer de próstata – disse.

Além disso, comentou sobre a resistência dos homens para procuraram um especialista médico.

– Normalmente o homem vai quando já tem algum sintoma ou está em último caso mesmo. Com relação ao câncer de próstata, eles vão com alguns sintomas que muitas vezes quando vai fazer os exames já está em estágio bem avançado- comentou.

O câncer de próstata em estágio inicial geralmente não provoca sintomas.

Entretanto, quando em estágio avançado pode causar fluxo urinário fraco ou interrompido, vontade de urinar frequentemente à noite, sangue na urina ou no sêmen, disfunção erétil, dor no quadril, dor nas costas, dor nas coxas, dor nos ombros, fraqueza ou dormência nas pernas ou pés.

As principais opções de tratamento para homens com câncer de próstata podem ser cirurgia, radioterapia, criocirurgia, hormonioterapia, quimioterapia e vacinas.