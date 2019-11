Campina terá R$ 10 milhões e terreno para construção de novo Parque Tecnológico

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campina Grande, Lucas Ribeiro, anunciou nesta quarta-feira, 13, uma conquista muito importante não apenas para a cidade, mas para todo o estado. Trata-se de emendas que serão aplicadas para completa reestruturação da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba.

O investimento, conquistado com a participação ativa da senadora Daniella Ribeiro e do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, ainda será ampliado por meio de uma parceria direta com a Prefeitura de Campina Grande que, por decisão do prefeito Romero Rodrigues, assegurou a doação de um terreno amplo para a construção do novo PacTc-PB em área já definida. O aporte é resultado de um amplo esforço da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Município que foi em busca de recursos federais em Brasília.

Pelo menos quatro reuniões técnicas foram realizadas pelo secretário Lucas Ribeiro no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, de onde virá apoio técnico ao projeto e outro montante como contrapartida – a outra parte dos recursos é proveniente de emenda impositiva de Daniella, no valor de R$ 7,5 milhões, além de R$ 2,5 milhões que Aguinaldo se comprometeu a buscar alocar.

Lucas comemorou a conquista. “Desde que assumi a pasta, tenho trabalhado na perspectiva de que, diante da nossa escassez de recursos, precisamos buscar investimentos em Brasília. Estive reunido com o ministro Marcos Pontes, de Ciência e Tecnologia, e várias outras vezes com a equipe técnica do ministério em busca de abrir portas para investimentos na cidade”, explicou o secretário.

IMPACTO – Resultado do trabalho da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Município, o futuro novo Parque Tecnológico da Paraíba, ampliado, moderno, bem localizado e bem estruturado, terá papel fundamental no desenvolvimento tecnológico, econômico e social de Campina Grande e do estado.

“Nossa cidade é referência de ciência, tecnologia e inovação e terá, finalmente, um Parque Tecnológico à altura. Todos veremos o impacto que essa conquista tão importante terá para nosso município e nossa região”, destacou o secretário Lucas Ribeiro.