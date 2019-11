Campina realiza Cordel no Museu com declamações e lançamentos de obras

Neste sábado (9), a celebração da poesia acontece com hora marcada em Campina Grande. Às 15h terá início mais uma edição do projeto Cordel no Museu. Como de costume, a entrada é franca e a sede é o Museu de Arte Popular da Paraíba (MAPP).

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), através da Pró-Reitoria de Cultura (Procult), e a Associação de Cordel do Vale do Paraíba (ACVPB) são as responsáveis pela realização do evento.

A programação será aberta com um cerimonial poético, feito pelo presidente da ACVPB, Marconi Araújo. Já as exibições musicais ficarão por conta de João Calixto e músicos convidados, compondo uma saudação ao fole de oito baixos.

No que se refere aos lançamentos de obras, figuram “Terno de Cordel para a consciência negra” (por J. Lima), “1919-2019 – Centenário Jackson do Pandeiro” (por Marcelo Leal) e “O Desencontro da Poesia” (por Thaynnara Queiroz).

J. Lima, Neto Ferreira, Thaynnara Queiroz, Chico Mulungu, Alfranio de Brito, Toinha do Assaré, Aparecida Pinto, Marcelo Leal e Joseilda Diniz serão os declamadores oficiais do dia. O projeto “A poesia a serviço da educação” fará uma apresentação especial, contando com Silas Silva da Paraíba e Nando César.

O Cordel no Museu começou em abril deste ano. De lá para cá vem movimentando a cena na Rainha da Borborema, incentivando o gênero e estimulando a produção dos vates.

O empreendimento cultural almeja dar fôlego a todos os setores que envolvem a cadeia criativa do cordel na cidade, contemplando desde poetas e xilogravuristas, passando pelas editoras, vendedores e admiradores, perfazendo, ainda, novos públicos.

Nesse sentido, já teve como receptáculo a Vila do Artesão e o próprio Câmpus I da UEPB. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 3310-9738.