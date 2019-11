Campina Grande sedia Simpósio Paraibano de Prevenção do Câncer

Na perspectiva de superar os desafios para a execução de políticas públicas de saúde e assistência social, será realizado em Campina Grande, com apoio da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), através do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública (PPGSP), o Simpósio Paraibano de Prevenção do Câncer – Práticas de Estilo de Vida Saudável.

A organização é da Secretaria Estadual de Saúde e traz como tema “A promoção da saúde e prevenção do câncer – desafio para a atenção primária”. O Conselho Regional de Nutrição e a Aliança pela Alimentação também apoiam o evento.

O simpósio acontece nos dias 2 e 3 de dezembro, no Auditório III da Central de Integração Acadêmica da UEPB, no Câmpus de Bodocongó, nos turnos da manhã e tarde.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de novembro, através do link http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=52308.

Estão à disposição dos interessados 150 vagas para o evento, que contará com gestores da Atenção Primária, profissionais das Secretarias de Educação, integrantes do GTIM (PSE) e profissionais do NASF, além de apoiadores institucionais regionais.

A abertura do evento está marcada para as 9h30 do dia 2 de dezembro. Posteriormente, será realizada a palestra “Alimentos Ultraprocessados e os riscos à saúde”, ministrada por Carolina Moreira de Santana. Das 10h30 às 12h serão realizadas as atividades da Aliança Pela Alimentação.

À tarde, a partir das 14h15, acontece a palestra “Teorias de Mudança de Comportamento”, com a professora da UEPB Silvana Santos, coordenadora do Mestrado de Saúde Pública da Universidade Estadual. Às 14h40 será a vez da apresentação de uma experiência exitosa, da Creche Walnyza Borborema Cunha Lima. Das 15h às 17h será feita uma atividade em grupo com os participantes.

Já no dia 3 de dezembro, as atividades iniciam às 9h com a videoconferência “Atividade Física e Prevenção do Câncer”, com o médio Fábio Carvalho, do INCA. Das 10h30 às 12h serão desenvolvidas atividades sobre as estratégias para promoção de atividade física na Atenção Básica, com a professora Carla Campos Muniz Medeiros, da UEPB.

À tarde serão promovidas ações de movimentação corporal, apresentação de experiência exitosa e dos indicadores do Estado, com Rayanna Coelho. Às 15h será apresentado o Plano de Enfrentamento às Doenças Crônicas – Proposta de Pactuação com os Municípios, com Socorro Pires, técnica da SES e coordenadora do Grupo Condutor de Doenças Crônicas. Em seguida serão vivenciadas atividades em grupo, com encerramento do simpósio às 17h.