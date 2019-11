Campina Grande contabiliza mais um caso de violência contra a mulher

A violência contra a mulher registrou mais um número, nessa quinta-feira, 21, no bairro do Catolé, na zona sul de Campina Grande.

Segundo informações veiculadas pela Rádio Correio FM, a vítima de 22 anos foi agredida e ameaçada pelo ex-companheiro.

A agressão ocorrida não é a primeira do acusado. Após o término de um relacionamento de 4 anos, a vítima já havia prestado queixa de agressões por parte do acusado, resultando no pedido de medida protetiva. Entretanto, no mês de agosto, a vítima retirou a queixa contra o ex-companheiro.

O acusado ainda não se apresentou à delegacia de polícia.