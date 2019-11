Campanha em Campina alavanca nome de secretário e avisa: “chega de ator”

Em uma ação midiática que começou a tomar conta de muitos endereços eletrônicos de Campina Grande, através das redes sociais, simpatizantes e correligionários do secretário de Saúde do Estado, médico Geraldo Antonio de Medeiros, desencadeiam uma nova campanha de impulsionamento de seu nome como pré-candidato a prefeito da cidade nas eleições do ano que vem.

A arte da peça, objetivamente, não faz nenhuma menção explicita ao nome do secretário, mas a sua leitura política torna fácil essa associação, como também sugere uma alusão a outro nome citado na esfera oposicionista para postular as eleições em 2020: o senador e ex-prefeito Veneziano Vital do Rêgo, igualmente filiado ao PSB.

– Chega de ator, Campina quer um gestor – é o slogan que está sendo intensivamente propagado.