Câmara de Campina Grande aprova novo refinanciamento de dívidas para 2019

Foi aprovado na manhã desta quinta-feira (7), pela Câmara de vereadores de Campina Grande, um projeto de lei do Poder Executivo, instituindo o Refis 2019, que é um programa especial de parcelamento que envolve um recálculo de dívidas para contribuintes em débito com o município.

Em entrevista concedida à Rádio Caturité FM, o vereador Olímpio Oliveira (MDB), falou sobre os benefícios da aprovação do projeto, tanto para os contribuintes, quanto para a gestão municipal.

– É muito importante porque nós estamos em um momento de crise que as pessoas estão com dificuldades de sanar suas dívidas. Nós estamos aproveitando o final de ano, com o aporte do 13º para que as pessoas possam pagar suas dívidas, e também movimentar a finanças municipais. O prefeito [Romero Rodrigues] teve a sensibilidade acatar nossa postulação, a câmara aprovou, e com isso O cidadão evita o processo judicial, e a prefeitura aproveita os recursos para promover ações na cidade – afirmou.

O vereador explicou como se aplicará o novo refinanciamento aprovado.

– O município reduz a cobrança de juros e correção monetária. O cidadão não deixa de pagar suas dívidas, mas há uma facilitação da vida do cidadão – falou.

Nos últimos 5 anos, quem deve tributos ao município, como o IPTU, ITBI, ISS, dívidas no Procon, terão 75 dias para realizar o parcelamento e ter o abatimento na multa. Com a regularização, a Prefeitura espera arrecadar R$ 300 milhões no município.