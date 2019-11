Calendário de matrículas da rede estadual segue até dezembro

As matrículas da rede estadual de ensino se iniciaram no último dia 25 e seguem até o dia 5 de dezembro para os alunos veteranos da rede. Para os novatos a data se inicia no dia 6 de dezembro e segue até o dia 20.

A informação é a da secretária de Gestão Pedagógica do Governo do Estado, Giovana Marques. Em entrevista à Rádio Panorâmica FM, ela disse que é preciso que até a data todas as vagas sejam preenchidas, para garantir o planejamento da Secretaria de Educação.

– É importante que a Paraíba faça esse trabalho antecipadamente de realização das matrículas, pois a partir delas fazemos todo o planejamento e esses dados são responsáveis para a formação das turmas, do que cada escola vai precisar. Isto deve ser concluído ainda neste ano para que a Secretaria se organize melhor – disse.

Para realizar as matrículas os alunos menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis e o maior de idade pode realizar a matricula sozinho.

– Devem se dirigir à secretaria da escola onde vai fazer a matrícula ou renovação e ter em mãos os documentos como identidade, registro de nascimento, CPF, cartão de vacinação, histórico escolar e/ou termo de transferência – contou.

A respeito das matriculas dos alunos da rede estadual que moram no Complexo Habitacional Aluízio Campos, a secretária disse que próximo à localidade há três escolas, porém, a demanda tem sido maior que a oferta de vagas.

– Quando se cria um conjunto do porte do Aluízio Campos vai gerar demanda em todos os sentidos. Lá no entorno temos algumas escolas, mas já fui informada que a quantidade de pessoas procurando é maior que o número de vagas. A demanda do setor requer que, em um futuro próximo, tenhamos uma estrutura maior para acomodá-los. Vou colocar isso em pauta com o secretário para ver o que pode ser feito de melhor para a população do local – destacou.