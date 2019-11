Caixa libera saque do FGTS para 8,8 milhões de trabalhadores

CLAYTON CASTELANI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Caixa Econômica Federal vai liberar a partir desta sexta-feira (8) o saque de até R$ 500 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 8,8 milhões de trabalhadores nascidos em abril e maio. Nesta etapa, o banco prevê a distribuição de R$ 3,4 bilhões.

O chamado saque imediato faz parte de uma medida emergencial do governo para tentar aquecer a economia.

Nessa modalidade de saque, todos os trabalhadores que têm saldo em contas ativas ou inativas do FGTS podem realizar a retirada de até R$ 500, sem que isso prejudique o resgate do valor total do fundo nas ocasiões previstas em lei, como na demissão sem justa causa.

Trabalhadores com poupança na Caixa tiveram os valores automaticamente disponibilizados em suas contas. Os demais podem realizar os saques de acordo com o calendário de pagamentos organizado conforme o mês de nascimento.

Para facilitar o atendimento, 2.381 agências da Caixa terão horário estendido nesta sexta (8) e na segunda-feira (11).

Nas localidades em que as agências abrem habitualmente entre 9h e 11h, o atendimento ao público será antecipado em uma hora. A lista das agências com horário especial de atendimento está no site fgts.caixa.gov.br.

Até o dia 5 de novembro, foram pagos mais de R$ 17,4 bilhões do saque imediato do FGTS para cerca de 41,3 milhões de trabalhadores, o que representa 43% dos 96 milhões de contemplados pela medida.

Regras da modalidade de saque

O trabalhador que optar pelo saque imediato continua com o direito de retirar todo o saldo da conta do FGTS, caso seja demitido sem justa causa ou nas demais regras previstas em lei, como a aposentadoria.

O saque de até R$ 500 por conta, ativa ou inativa, do FGTS também não significa adesão ao saque-aniversário nem a perda do direito à multa rescisória de 40%.

Nos saques feitos na agência, não haverá a cobrança de tarifa quando o trabalhador optar por transferir o valor para outro banco.

O calendário termina em dezembro, com o pagamento para nascidos nos meses de novembro e dezembro.

Os trabalhadores, independentemente do mês de aniversário, terão até o dia 31 de março de 2020 para pegar o dinheiro.

Caso o saque não seja feito até essa data, os valores retornam para a conta de FGTS do trabalhador.

A Caixa possui uma central de atendimento telefônico para tirar dúvidas sobre o saque imediato do FGTS. O número é o 0800-7242019.