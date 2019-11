Cagepa suspende abastecimento em 55 localidades na Grande João Pessoa

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) realiza nesta quarta-feira (27) uma inspeção de rotina nas estruturas do reservatório distribuidor da rede de abastecimento da Grande João Pessoa, em Gramame, localizado na Capital.

A vistoria tem o objetivo de preservar a vida útil, segurança e volume da água distribuída na Região Metropolitana de João Pessoa.

Em decorrência dos trabalhos, o abastecimento de água será interrompido das 6h às 23h desta quarta-feira nos seguintes bairros: Pedro Gondim, Bairro dos Estados, Bairro do Ipês, Jardim Luna, Miramar, Tambauzinho, Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, Bessa, Jardim Oceania, São José, Bancários, Anatólia, Jardim São Paulo, Timbó, Jardim Cidade Universitária, Castelo Branco, Cristo, Rangel, Costa e Silva, Jardim Veneza, Vieira Diniz, Bairro das Indústrias, Cidade Verde (I, II e III), Distrito Industrial, Altiplano, Cidade Recreio, Quadramares, Praia da Penha, Seixas, Loteamento Bela Vista, Funcionários (II, III e IV), Esplanada (I e II), Grotão, Jardim Sepol, Ernani Sátiro, Costa e Silva, Geisel, José Américo, Cidade dos Colibris, Água Fria, Mangabeira, Valentina, Muçumagro, Paratibe, Polo Turístico, Benjamim Maranhão, Cidade Verde (Mangabeira), Jacarapé, Cidade Jardim, Colinas do Sul e Portal do Sol, em João Pessoa; além dos municípios de Cabedelo e Conde.

A Cagepa pede a colaboração de todos no sentido de limitar o consumo de água ao essencial, ao longo do período de manutenção.

Mais informações sobre esse e outros serviços realizados pela Cagepa podem ser obtidas gratuitamente pelo telefone 115, que também atende ligações de celular.