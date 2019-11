Bombeamento do Eixo Leste é retomado e Paraíba já tem data para receber água

Em conversa com o deputado estadual Moacir Rodrigues (PSL), o coordenador do Eixo Leste da Transposição do Rio São Francisco, Tavares Junior, informou que a água da transposição chegou à barragem de Barro Branco, que é a última barragem para chegar à cidade de Monteiro na Paraíba.

As águas do “Velho Chico” devem chegar no Cariri paraibano em cinco dias.

A informação confirma a promessa do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e do presidente da República Jair Bolsonaro (PSL) que garantiram o retorno do bombeamento do Eixo Leste da transposição.

Veja o vídeo postado pelo deputado: