Bolsonaro ignora ausência de deputado aliado na inauguração do Aluízio Campos

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), esteve presente nesta segunda-feira (11) na inauguração do Complexo Habitacional Aluízio Campos, em Campina Grande.

Questionado sobre a ausência do deputado federal Julian Lemos (PSL) na solenidade, que é o principal defensor do presidente desde à época da campanha eleitoral em 2018 na Paraíba, Bolsonaro destacou que não iria comentar sobre questões políticas.

– Política local é com os políticos locais aqui – disse Bolsonaro.

Em nota, o deputado federal Julian Lemos disse que “não compactuaria com certos caminhos e decisões tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro” e destacou estar decepcionado com o presidente por ele participar do evento ao lado do prefeito Romero Rodrigues (PSD).