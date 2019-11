Bolsonaro em Campina: Prefeitura entrega hoje Complexo Aluízio Campos

Em solenidade que contará com presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, e alguns ministros, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, estará entregando na manhã desta segunda-feira, 11, aos mutuários contemplados, o Conjunto Habitacional Aluízio Campos, no bairro do Ligeiro.

Trata-se de um dos maiores núcleos habitacionais do Nordeste, com 4.100 unidades, entre casas e apartamentos, e que já nasce com população superior a 180 municípios paraibanos.

O investimento inicial tem a participação da União, com recursos da ordem de 300 R$ milhões, com a contrapartida da Prefeitura Municipal de Campina Grande, com mais R$ 30 milhões e toda infraestrutura, oferecendo condições dignas aos seus a milhares de famílias que ali passarão a residir.

A entrega do Conjunto Aluízio Campos teve a data de sua entrega adiada algumas vezes, em função de se buscar compatibilizar as agendas entre as autoridades municipais e federais. Além e grande avanço no combate ao déficit habitacional em Campina Grande, a entrega do núcleo revitaliza aquela área da cidade, visto em que em seu entorno muitas atividades estão projetada, além da extensão das linhas de transportes urbanos.

Secretarias levam serviços e assistência ao novo conjunto

O Conjunto Aluízio Campos receberá diversos serviços da Prefeitura já existentes em outros locais. A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Campina Grande já anunciou que prestará os seus serviços à população través Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.

Além das atividades do CRAS, o “Aluízio Campos” contará também com o Programa Criança Feliz, que o acompanhamento em domicílio de crianças de 0 a 3 anos, e de 0 a 6 anos (com deficiência) e a gestante. Outros serviços também serão oferecidos.

Já a Secretária de Serviços Urbanos se prepara para um serviço de limpeza eficiente no conjunto, garante o secretário da pasta, Geraldo Nobre, adiantando que a Sesuma desenvolveu um projeto específico para o local. Ele explica:

– Depois de visitarmos todas as ruas, foi necessário desenvolver um projeto específico, por se tratar de um conjunto com 4.100 casas e apartamentos, considerada uma cidade de porte médio mais de 70 ruas e avenidas”, explicou, e era necessário fazer algo diferente”.

Ele revela ainda que todas estas ações da Sesuma estão sendo levadas ao conhecimento dos futuros moradores através de reuniões, mostrando a necessidade de que haja por parte deles uma conscientização para que juntos, mutuários e poder público, tenhamos um serviço de qualidade e eficiente.

O Complexo Residencial Aluízio Campos contará com a atuação, também, intensiva do Programa Recicla Campina, gerenciado pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma). Lançado este ano pelo prefeito Romero Rodrigues, o programa já realiza uma grande mobilização na cidade na área de educação ambiental. O governo municipal promove a conscientização sobre a importância e a participação da comunidade quanto à reciclagem de resíduos sólidos e rejeitos.

Meio ambiente!

Outra iniciativa pensada por parte da Prefeitura foi a parte de arborização de todo o Complexo, que além de ganhar um Jardim Botânico, está sendo beneficiado com a plantação de centenas de mudas.

“Há dois anos implantamos o projeto Minha Árvore, em toda sua extensão e este trabalho está sendo intensificado pela equipe da Dra. Denise Sena, coordenadora do Meio Ambiente. O Aluízio Campos será um modelo em termos ambientais com estas nossas iniciativas e certamente teremos todo apoio da população”, garantiu o prefeito Romero Rodrigues.

Infraestrutura e transporte

Ainda como parte da infraestrutura do novo conjunto habitacional da cidade, que já contam com vias de acesso devidamente prontas, o bairro terá duas linhas de coletivos para atender demanda, além de uma adutora construída pela Prefeitura e estações elevatórias para a coleta de esgotos, a um custo de R$ 12 milhões.

O Núcleo também contará com creches, quadras de esportes, PSFs, áreas de eventos e uma gama de equipamentos sociais melhorando a qualidade de vida da população.

Escolha das mutuários pioneira no processo de transparência

Ao contrário e práticas passadas, quando, não raro, a distribuição de unidades era rateadas entre políticos para posterior distribuição aos seus amigos e eleitores, a escolha dos moradores do Aluízio Campos implantou um padrão e moralidade no processos.

A com toda transparência possível, o sorteio dos futuros mutuários foi feito no Parque do Povo, com acompanhamento de representantes do Banco do Brasil, órgão financiador; Ministério Púbico e a Imprensa de um modo geral.

Da lista levantada e processadas as devidas correções dentro dos critérios, coube ao Banco do Brasil a parte da assinatura dos contratos, o que foi feito numa espécie de mutirão, no Teatro Municipal, obvio, obedecendo aos critérios do órgão financiador.

O Aluízio Campos em números

– Complexo habitacional construído numa área de 110 hectares, no antigo bairro do Ligeiro, atualmente denominado também de Aluízio Campos

– Investimento superior a R$ 300 milhões, em obra delegada pelo Governo Federal ao Município

– Estrutura para abrigar até 20 mil pessoas

– 4.100 unidades habitacionais, sendo 3.992 casas e 108 apartamentos, todas com acessibilidade

– 3.992 hits de energia solar por casa

– 1 adutora, com capacidade para de abastecimento de

– 2 caixas de água, com capacidade de mil litros cada uma

– 1 estação de coleta de esgotos

– 67 ruas pavimentadas em asfalto

– Mais de 700 pontos de luz com iluminação em led

– 9 avenidas

– 216 mil metros de asfalto aplicados internamente no Complexo

– Duas alças de acesso na BR-104, executadas pela Prefeitura num processo de duplicação do trecho

– 6 centros de convivência, com salão de festas e brinquedoteca

– 10 praças

– 10 academias de saúde

– 2 escolas, com com 12 salas de aulas cada uma e capacidade total para 1.560 alunos nos dois turnos

– 2 ginásios de esportes cobertos

– 3 creches, com capacidade de atendimento total de até 336 crianças nos dois turnos

– 1 Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

– 2 Unidades Básicas de Saúde (UBS) tipo 2, cada uma com duas equipes multiprofissionais

– 2 linhas de ônibus

– Mais de 4 quilômetros de sinalização horizontal, envolvendo demarcações de faixas de rolamentos, ciclofaixas e faixas de pedestres

– 800 placas de sinalização vertical

– 19 abrigos para usuários do transporte coletivo, com projetos de instalação de mais 8 até o final de 2019

– 1 Jardim Botânico, numa área de 50 hectares

– 250 árvores plantadas nas vias públicas e projeção para o plantio de até 3 mil mudas nos próximos 2 anos

– 4 veículos de Coleta domiciliar, 2 vezes por semana, no padrão normal e seletivo

– 500 hectares reservados para estruturação do complexo industrial

– 3 indústrias já instaladas

– 100 hectares reservados para estruturação da área comercial

– Um moderno Polo de Modas em construção, em parceria com a iniciativa privada, com 750 lojas para comercialização de calçados, confecções e artesanato