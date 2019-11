Bispo convida fiéis para show musical neste sábado em Campina Grande

O bispo Dom Dulcênio Fontes convida todos os fiéis para comparecerem a um show musical realizado em um clube tradicional, localizado no bairro do Catolé, em Campina Grande. O evento acontece neste sábado, 09, a partir das 19 horas.

Ele contou que a causa do show “Acenda uma luz” é muito importante, já que o objetivo é a arrecadação de recursos para a construção do Santuário São Padre Pio.

– O padre Nilson Nunes realiza um show beneficente, em prol da construção do Santuário Diocesano São Padre Pio. Será um momento para as famílias acenderem a fé em Jesus Cristo. O show acontece às 19h, no Clube Campestre. Eu conto com vocês – convidou o discípulo.