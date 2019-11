Barra de ferro cai de caminhão e mata criança em bicicleta na Paraíba

Uma tragédia foi registrada em Lagoa Seca, município do Brejo paraibano, no final da tarde do sábado, 16. De acordo com informações, um menino, de 11 anos de idade, morreu após o impacto de uma barra de ferro na cabeça.

Ainda segundo informações veiculadas na Rádio Correio FM, a criança passava de bicicleta pela rua Augusto Félix de Barros, quando a barra de ferro, que caiu de um caminhão que também trafegava pela localidade, o atingiu.

A vítima teve afundamento de crânio, chegou a ser socorrida, levada ao hospital local e em seguida encaminhada ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, mas não resistiu aos graves ferimentos.