Bandidos tentam furtar cofre de posto de combustíveis em Campina Grande

Na madrugada desta sexta-feira, 29, quatro criminosos tentaram furtar um cofre de um posto de combustíveis, localizado na PB 138, próximo ao Portal Sudoeste, em Campina Grande, no Agreste paraibano.

No entanto, segundo informações veiculadas na rádio Correio FM, a tentativa foi frustrada, pois o alarme disparou no momento da ação dos criminosos, e eles fugiram do local sem levar nenhuma quantia em dinheiro.