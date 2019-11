Bandidos roubam cofre e carro de idoso após matá-lo na Paraíba

Na manhã dessa quinta-feira, 28, um latrocínio foi registrado na zona rural do município de Massaranduba, no Agreste da Paraíba. De acordo com informações veiculadas na rádio Correio FM, a vítima tinha 67 anos de idade.

Na ocasião, um grupo de criminosos invadiu a residência do homem e o rendeu, porém, ainda segundo as informações, ele teria reagido ao assalto e acabou sendo morto por disparos de arma de fogo.

A mulher da vítima ouviu os disparos, no entanto, ao chegar no quintal, encontrou seu marido morto. Os bandidos fugiram do local após roubarem o cofre e o carro da família, além do equipamento responsável pela gravação das imagens das câmeras de segurança.