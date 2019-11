Bandidos invadem fórum na Paraíba, rendem juiz e roubam mais de 60 armas

Bandidos armados invadiram no início na noite dessa segunda-feira (25), o Fórum Criminal José de Farias, no município de Alagoa Grande, localizado na região do Brejo paraibano, para roubar armas envolvidas em processos de homicídios e roubos, que estavam sob a guarda da Justiça. Eles renderam o juiz José Jackson Guimarães, responsável pela comarca de justiça, que estava trabalhando, e mais um vigilante.

Foram levadas do fórum mais de 60 armas. Conforme o juiz, eram quatro homens encapuzados, que tinham como certo levar somente as armas e disseram que não queriam machucar ninguém. Eles trancaram o juiz e o vigilante em um banheiro enquanto procuravam pelas armas.

O roubo acabou não dando certo porque o fórum fica próximo a um Batalhão da Polícia Militar e na fuga eles foram perseguidos por policiais. Houve troca de tiros e um dos bandidos acabou baleado e preso. Ele foi levado para um hospital da região.

A polícia ainda está em busca dos outros três homens que participaram da ação. O fato é que os policiais ainda conseguiram recuperar 61 armas, coletes balísticos e o carro utilizados na invasão do fórum.

Conforme o juiz, já tinha sido solicitado ao Tribunal de Justiça a retirada das armas e estavam só aguardando.

O que se suspeita é que essa informação de retirada das armas tenha sido repassada aos bandidos, que decidiram agir antes. O juiz Jackson Guimarães disse que não poderia apontar quem seria o informante.

“Seria leviano de minha parte fazer tais acusações, mas o certo é que eles tinham informações sobre as armas”, destacou.